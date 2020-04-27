首季盈利料倒退四成 滙控撥備或激增兩倍

滙控綜合多間券商預測，最低首季列帳基準稅前盈利預測僅29.26億美元，按年跌達52.9%；最高盈利預測為46.74億美元，跌24.8%。此外，券商預測滙控首季經調整除稅前利潤平均為43.72億美元，按年跌31.1%；純利則跌48.4%，至21.34億美元。
專家指未見底勿博彈
光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，對於滙控首季業績完全無期望，唯一關心是撥備增加多少，因疫情重創全球經濟，加上油價冧價，滙控傳是陷入財困的新加坡石油交易商興隆大債主，同時又面對疫情對歐美業務造成嚴重打擊，各地企業客戶均存在違約風險，估計撥備勢必增加。他認為滙控最差情況尚未浮現，因歐美於次季疫情才惡化，故相信滙控股價仍未見底，建議散戶勿於此時博反彈。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦指，滙控撥備水平令人擔心，由於嚴峻宏觀經濟形勢，將令其預期信貸損失大受影響。他認為大家都預計滙控首季盈利大跌，問題是跌幅是否符合市場預期，但認為即使季績差，對滙控股價衝擊不會太大，因其股價已經好殘，在無息派無前景下，料滙控續於40元爭持。
有報道指興隆拖欠銀行巨額債務，滙控佔最多達6億美元。美銀證券預期，滙控須為興隆事件撥備4億美元，加上西方經濟因封鎖措施復甦緩慢，料滙控全年撥備達14億美元，首季撥備則為18.77億美元，按年激增2.2倍。