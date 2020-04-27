綠城中國亦公佈，旗下附屬公司綠城房產，向新湖中寶收購浙江啟智股份100%股權及南通新湖50%股權，交易總價18.23億元人民幣，旨在與新湖中寶合作發展南通啟新、南通啟陽及南通新湖等項目。
——中國南方航空（1055）公佈，中國證監會發行審核委員會，已於4月24日對公司A股發行申請進行審核。根據會議審核結果，公司A股發行的申請獲得通過。
——廣州基金國際（1367）因業務「唔夠秤」，被港交所（388）停牌。該公司指，已在上周五接獲聯交所信函，公司因未能進行足夠程度的業務運作，以及持有足夠價值的資產支持其運營，以保證其股份維持上市地位，故根據上市規則暫停股份買賣。若連續停牌18個月，聯交所可取消其上市地位。廣州基金國際正考慮將停牌決定，轉介至上市委員會作覆核。
——繼瑞幸咖啡（LK）財務造假風波後，又陸續有數隻中概股被沽空，引爆在美上市中概股的信任危機。美證監會日前更警示「中概股風險」，或將引發中概股大撤退。據海通證券研報，截至2019年底，從美國三大交易所除牌的中概股達107隻，目前仍在美股市場交易的中概股共240隻，除牌中概股佔比達31%。
——聯華超市（980）表示，按中國會計準則，首季未經審計收入增3.6%，至8380萬元人民幣；轉虧31.6萬人民幣，去年同期淨利潤1711萬人民幣。