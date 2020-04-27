市場簡訊

——內房企新湖中寶斥資逾30億元入股綠城中國（3900），成其第三大股東。綠城中國昨晚公佈，獲新湖中寶以每股9.5元認購6.23億股股份，涉資約30.685億元；認購價較綠城上周五收市價7.01元，溢價約36%。完成認購後，新湖中寶將持有綠城中國12.95%股權，成其第三大股東；僅次於持股25.06%的中交集團及持股21.68%的九龍倉（004）。



綠城中國亦公佈，旗下附屬公司綠城房產，向新湖中寶收購浙江啟智股份100%股權及南通新湖50%股權，交易總價18.23億元人民幣，旨在與新湖中寶合作發展南通啟新、南通啟陽及南通新湖等項目。







——中國南方航空（1055）公佈，中國證監會發行審核委員會，已於4月24日對公司A股發行申請進行審核。根據會議審核結果，公司A股發行的申請獲得通過。







——廣州基金國際（1367）因業務「唔夠秤」，被港交所（388）停牌。該公司指，已在上周五接獲聯交所信函，公司因未能進行足夠程度的業務運作，以及持有足夠價值的資產支持其運營，以保證其股份維持上市地位，故根據上市規則暫停股份買賣。若連續停牌18個月，聯交所可取消其上市地位。廣州基金國際正考慮將停牌決定，轉介至上市委員會作覆核。







——繼瑞幸咖啡（LK）財務造假風波後，又陸續有數隻中概股被沽空，引爆在美上市中概股的信任危機。美證監會日前更警示「中概股風險」，或將引發中概股大撤退。據海通證券研報，截至2019年底，從美國三大交易所除牌的中概股達107隻，目前仍在美股市場交易的中概股共240隻，除牌中概股佔比達31%。







——聯華超市（980）表示，按中國會計準則，首季未經審計收入增3.6%，至8380萬元人民幣；轉虧31.6萬人民幣，去年同期淨利潤1711萬人民幣。



