美擬放寬限制措施 議息將至 杜指重上二萬四

美國聯儲局即將議息，投資者關注會否推出新的抗疫措施，加上美國多個州政府計劃放寬限制措施，美股周一高開高走，杜指擴大升勢至超過300點，重拾二萬四關。杜指早段報24086點，漲311點；標普500指數報2877點，升40點；納指報8753點，上揚118點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報24133點，升358點；納斯達克指數收報8730點，升95點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見40.07港元，較香港收市價升0.57港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見413.24港元，較香港收市價升0.24港元。



聯儲局將於周二與周三舉行議息會議，市場預期聯儲局官員在議息會議上仍會討論更多救市措施，而投資者也希望了解當局對經濟前景的看法。



公共服務料逐步重開



《華盛頓郵報》引述美國政府的官員報道，一份由美國疾病控制與預防中心（CDC）編寫的指引，已派發到白宮官員和新冠病毒工作組成員，內容關於學校和園區、兒童保育項目、部份工作場所、禮拜場所、餐館和公共交通等分階段重新開放。



報道指出，上述的指引可能仍有更改，亦很可能在未來七天內發佈。



白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）認為，在針對新型肺炎和其他病毒的疫苗出現前，美國將改變運作方式；而來自中國的低質量新型冠狀病毒檢測湧入美國，可能導致數據錯誤。



港匯續強恒指升448點



港匯續強，金管局昨日第五度入市，承接23.25億港元的美元沽盤，連同自上周二（21日）起四度入市沽出的逾77億元，共向市場注入逾100億元。資金流入加上疫情趨穩，本港8日內四度錄得「零確診」，經濟開始重啟，恒指高開後已即重上兩萬四大關，其後走勢向好，並收復10天線（24107），收報24280，上揚448點，但本周四及五為假期，大市交投偏靜，成交金額僅得871億元。



港匯近期持續於7.75強方兌換保證附近徘徊，截至昨晚8時報7.7501。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，港美息差仍存，預計於未來數月，港匯仍會間歇觸及強方兌換保證，金管局因而溫和入市，屆時總結餘或升至1000億港元至1800億港元之間的水平。至於拆息，1個月拆息有機會跌至1厘以下水平，並維持於0.5厘上方一段時間，直至疫情過後本港迎來大規模資金流入，才可能進一步下滑。



藍籌內銀股領漲，交行（3328）升3.84%收報4.87元；建行（939）升2.66%收報6.17元；工行（1398）升2.37%收報5.18元；傳「原油寶」客戶共蝕近百億的中行（3988）跟升，上升1.75%收報2.91元。