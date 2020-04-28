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外匯基金首季料「見紅」

2020-04-28 列印
　　外匯基金發盈警，預告今年首季投資見紅。金管局副總裁李達志以外匯基金投資辦公室行政總裁名義在《匯思》撰文表示，在環球股市大幅度急跌下，外匯基金首季難免錄得虧損，五月初將公佈詳情。若首季蝕錢，這將是外匯基金自去年以來首次出現季度虧損。他又指，投資環境仍充滿挑戰，或影響外匯基金的投資表現和抗跌能力。

　　李達志指，今年初市場氣氛原本向好，但新冠病毒便開始席捲全球，並演變成全球大流行。雖然各國政府推出了一連串的貨幣政策和財政措施，但預計疫情仍將對全球經濟造成重大打擊，加上爆發石油價格戰，市場氣氛急劇轉壞，環球股市大幅調整。以美股為例，是次調整速度比○八年環球金融危機時更為急促。
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