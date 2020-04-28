思捷結束內地業務 亞洲地區56店全關

曾是基金愛股，市值高峰時逾1700億元的零售連銷公司思捷環球(330)，近年重組轉型未見成效，跌至毫子股，繼早前德國附屬要申請破產保護後，昨日公佈除終止在內地的業務外，更計劃關閉內地以外，包括香港、台灣、新加坡及澳門在內的所有亞洲零售店舖共56間。



思捷業務主要分佈於歐洲、亞洲市場，但近年亞洲業務已大幅萎縮，截至今年三月底止的第三財季，集團收入按年跌25%，至23.68億元，當中歐洲市場收入貢獻總收入的九成四，錄得逾22億元，按年跌22%；亞洲市場季內收入僅錄得1.4億元，按年大跌逾五成。



思捷稱，疫情蔓延及多項防疫限制已對旗下所有分銷渠道的消費者情緒、流量及銷售表現產生了重大負面影響。集團管理層正制定一項重組計劃，精簡業務營運，減低成本及開支。除終止在內地的業務外，還將關閉內地以外在亞洲的所有五十六間零售店舖，包括新加坡、馬來西亞、台灣、港澳等地區，預期將於六月底本財政年度末前完成。截至三月底止九個月內，該56間店鋪期內共錄得收入約2.67億元，佔總收入比例少於4%。



歐洲貢獻收入九成四



其實，思捷於今年三月已為德國六間附屬公司根據德國破產法例申請啟動財產保護訴訟程序。截至去年12月底止中期，集團於香港及澳門分別有四間及兩間分店、新加坡有14間、馬來西亞17間及台灣30間，即共計有67間分店，今次關閉56間，意味去年至今有關地區已關閉約11間分店。



思捷在2002年更晉身藍籌股，市值曾超過1700億元。雖然近年試圖改革架構及業務，無奈成績差強人意，最近兩年持續虧損共達四十七億之餘，股價亦跌至昨日的七毫半，成為毫子股一員，市值只有十四億元。



另外，思捷表示管理層已自願減薪以減輕財務負擔，包括董事會執行主席及集團行政總裁於重組期間停止收取薪酬；行政管理層各自減薪35%；高級副總裁及副總裁減薪25%；非執行董事減董事袍金兩成。



