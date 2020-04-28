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九倉盈警上半年料虧損

2020-04-28 列印
　　疫情削弱各行業企業盈利，九倉（004）昨發盈警，預計上半年錄得虧損，為逾11年來半年度再見紅，主要受投資及發展物業的重估影響。該股昨日隨大市回升2.46%收報14.14元。

　　會德豐系繼九倉置業（1997）上周五發盈警後，同系的九倉亦預料，今年上半年將轉虧，去年同期賺24.5億元。九倉於重組前曾於2008年下半年見紅，當時錄得21.5億元虧損。

　　九倉指出，主要是新冠肺炎嚴重影響投資物業和發展物業，包括可能導致該兩項業務錄得未變現重估或減值虧損。

　　但九倉指出，該集團整體財政、業務及營運狀況維持穩健。九倉主席吳天海上月已表示，疫情打亂今年全盤計畫，包括中國物業銷售額按年跌逾半，內地樓市表現亦呆滯。

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