九倉盈警上半年料虧損

杜高域早前聯同費達拿和拿度網球三大天王，聯手籌劃成立基金支援受疫情影響的低排名球手。豈料世界排名第三的泰姆卻唱反調，批評低排名球手不夠努力，現在失去出場費和獎金等收入是咎由自取，不應該獲得幫忙，如向兼職超市執貨餬口的上屆法網男雙冠軍卡維迪斯踩一腳，被網民批評說話涼薄。 疫情期間，不少球星支援弱勢社群，杜高域也聯絡拿度和杜高域籌備基金，支援世界排名較低的球手，惟世界排名第三的泰姆周日高調反對，更強調不會向基金捐款。他解釋：「排名較低也好，沒有球手要捱餓。很多人未能在網球場上傾盡所能，表現不達專業水平排名才會低，我看不到理由要捐款支助，我寧可將錢幫助其他人或機構。」 「低排名抵...

2020-04-28