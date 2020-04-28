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巴新採礦受阻 紫金內地增產

2020-04-28 列印
　　紫金礦業（2899）昨公佈，巴布亞新畿內亞（巴新）政府決定不批准其合資公司BNL，所持有的波格拉金礦特別採礦權延期申請，導致項目停止運作。波格拉金礦的停產對公司黃金產量將產生較大影響，公司將加快隴南紫金等在產黃金礦山的技術改造力度，爭取2020年礦產金產量與2019年持平。

        紫金礦業和巴理克黃金在巴新的合資公司BNL，持有波格拉金礦項目95%權益。

  BNL將要求巴國政府重新考慮其不授予礦權延期的決定，並爭取形成新的合作方案。如談判不成，將要求巴國政府賠償。

  紫金礦業表示，將積極尋求合法、合理的解決方案。若多方不能達成新的協議，礦山長時間停產對所有關聯方都將造成損失。

        

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