新世界股份四合一 入場費每手36080元

新世界（017）為吸引基金捧場，擬將股份4合1，令入場費已不再是藍籌地產股中最平，每手股份由9020元相應增四倍至36080元。新世界表示，此舉旨在改善股東基礎，吸引機構投資者持貨。



新世界宣佈，建議將現有股份4合1，以昨日收市價9.02元計，每手股數1000股不變，但股價將增加四倍至36.08元，換言之，每手入場費將由9020元增至36080元。預計在特別股東大會通過合股條件後，於6月23日生效。新世界強調，集團財務穩健，在可預見的未來毋須任何股本集資。



吸引基金捧場



新世界表示，一直積極在不同層面及方式檢討，以豐富並改善企業可持續發展的策略，來創造價值，相信合股令股價格向上調整，對更廣泛的機構及專業投資者而言更具吸引力，以改善股東基礎。據了解，這次合股亦為了跟本地地產商的總股本看齊，完成後新世界總發行股數由101.68億股減至25.42億股，其餘三大地產商恒地（012）、長實（1113）和新地（016）的股本，分別為48.41億、36.93億及28.97億股，每手入場費則介乎2.4萬至5.26萬。



由於合股會產生碎股，新世界指出，不會將碎股合併，但為感謝股東支持，會向實物股東支付相等於碎股價值的金額；另一方面，亦會委聘證券行鼓勵股東將碎股湊成完整單位，或提供碎股對盤服務。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，藍籌股合股情況罕見，而一般合股亦會附隨融資部署，惟新世界亦表明不為融資，相信單純旨在增加基金持貨比例，「有啲基金只會揀1美元以上股票，新世界而家股價雖然過咗，但唔知會唔會跌返落去，合股都係配合基金經理嘅諗法。」他表示，近年執行副主席兼行政總裁鄭志剛接手後積極拓展業務，日前又委任更多女性入局，相信有一定吸引力。



