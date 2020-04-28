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工行暫停油氣大豆期貨交易

2020-04-28 列印
　　國際油價大幅走低，工商銀行（1398）指鑒於近期美國原油期貨出現負價現象，大宗商品市場波動較大，今起暫停原油氣、大豆等期貨開倉交易。業內人士認為未來在紙原油等類似銀行理財產品方面的政策或面臨收緊。

  工行昨日在內地官網表示，今日9時起暫停帳戶原油、帳戶天然氣、帳戶銅和帳戶大豆全部產品的開倉交易。持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品份額調整均不受影響。

  油價上周爆瀉後有所回穩，但昨日再現跌勢。截至昨晚8時，紐約期油報每桶13.97美元，跌2.97美元，跌幅17.53%，終結四連升；倫敦布蘭特期油收報每桶20.39美元，跌1.05美元，跌幅4.9%，止步三連升。

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