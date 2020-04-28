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港上月出口減5.8%勝預期

2020-04-28 列印
　　本港進出口有好轉跡象，三月整體出口貨值按年少5.8%，進口貨值跌11.1%，均好過預期。業界指出，上月出口主要受國外防疫物資需求所帶動，但供應鏈並未回復正常，預計隨著本月電子產品等進口漸增，未來進出口貨值有望回穩。

  統計處公佈，三月商品整體出口貨值為3236億元，跌5.8%，好過預期的跌10%；進口貨值則是3584億元，降11.1%，亦較預期跌13.5%佳；錄得有形貿易逆差347億元，相等於商品進口貨值的9.7%。以季度計，經季節性調整後，首季出口貨值跌9.8%，進口貨值跌5.7%。



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