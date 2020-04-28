中環IFC外望——滙豐梁兆基離任 傳轉投總商會任總裁

滙豐控股（005）今日公佈首季業績前再有高層人事變動。任職滙豐二十六年、經常為大家講解該行加息、減息決定的亞太區顧問梁兆基將於本周四（30日）正式離任。據傳他將轉投香港總商會出任總裁一職，接替三月底已離任的袁莎妮。



滙豐亞太區副主席兼行政總裁王冬勝昨向高管人員發出內部公告表示，梁兆基將卸任滙豐亞太區顧問一職，並於今年四月三十日正式離任，迎接新的挑戰。王冬勝在公告中感謝梁兆基在過去二十六年中為滙豐和香港金融業作出的寶貴貢獻，並祝願梁今後一切順利。



滙豐發言人確認內部公告的內容，表示梁兆基將離開該行，接受其他挑戰；又指梁多年來對該行貢獻良多，並致力推動銀行業發展，給予不少寶貴意見。



梁兆基於一九九四年加入滙豐成為高級經濟師後，於一九九六年被任命為經濟研究部主管，並於二○○○年被任命為大中華區首席經濟師。在過去的十五年，一直以知識和專業為王冬勝、董事會及亞太區總裁辦公室擔任顧問工作。



中證監進駐調查瑞幸



瑞幸咖啡（LK）深陷造假醜聞多日，據內媒報道，中國證監會目前已派駐調查組進駐瑞幸，多位審計人員亦正在對瑞幸的財務狀況進行審計。若消息屬實，這將是內地3月1日起新證券法實施以來，中證監首次行使「長臂管轄權」。瑞幸回覆指，正積極配合市場監管部門工作，運營一切正常。



內媒引述知情人士指，中證監分管副主席的態度起不小作用。另一位接近中證監人士稱，內地3月1日起實行新證券法，賦予中證監「長臂管轄權」，即在中國境外的證券發行和交易活動，擾亂境內市場秩序，損害境內投資者合法權益，中證監有權按規定處理並追究法律責任。若消息屬實，瑞幸案將成為中證監「長臂管轄」的首單。



同時，外電亦引述消息人士稱，國家市場監督管理局十多名工作人員，在上周日突襲瑞幸廈門總部，有關人員要求查閱公司帳目及其他記錄。



高瞻