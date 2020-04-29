撥備激增四倍 遠超市場預期 滙控首季稅前少賺48%

滙控（005）公佈首季業績，截至今年3月底止，季度列帳基準除稅前利潤32.29億美元，按年倒退48.03%，較市場預期為差。在環球經濟遭受新冠疫情重創下，滙控撥備預期信貸損失激增四倍，至30.26億美元，遠超市場預期的增加兩倍，全年則預計撥備將介乎70億至110億美元。至於派息問題，行政總裁祈耀年表示將於第四季檢討。滙控昨日收報39.95元，升1.1%。



若不計算貨幣換算差額和重大項目變動，經調整除稅前利潤跌51.3%，至30.42億美元。股東應佔溢利則跌56.8%，至17.85億美元。期內有形股本回報率（ROTE）為4.2%，較去年首季的10.6%，大跌6.4個百分點。



末季檢視派息政策



滙控行政總裁祈耀年在電話會議中表示，集團應英國審慎監管局要求，今年首三季都不會派息，但將於第四季重新檢視派息情況，包括現金股息及以股派息，因屆時會較清楚疫情對經濟影響。



首季滙控預期信貸損失大增逾四倍，至30.26億美元，財務總監邵偉信表示，重大預期信貸損失會在上半年發生，料全年將介乎70至110億美元，主要視乎疫情持續多久及對經濟影響程度。祈耀年未有透露其新加坡石油巨企客戶興隆具體撥備數字，只稱數額顯著。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，滙控撥備與市場預期實在相差太遠，除反映其看淡經濟外，亦可能趁勢「盡撥」，尤其在目前股價低殘之時，以便將來有好消息時，股價有力反彈。



就會否修訂財務目標，邵偉信稱，現時目前經濟環境前所未見，難料未來情況，未知疫情對經濟最終影響及經濟何時復甦，故現階段過早評論修訂此前所定的2022年財務目標，待情況較為清晰便會作檢視。



由於美國在三月大幅減息，邵指首季未見減息帶來顯著影響，季內淨息差按季僅跌2點子，但預計未來季度所受影響較明顯，全年淨利息收入將因而減少約3億美元，意味淨息差年內將持續下跌。



至於香港區首季稅前盈利按年雖跌12.5%，至28.47億美元，但仍為滙控最大盈利貢獻地區。祈耀年指，中港復甦跡象令人鼓舞，加上三、四月兩地活動開始回升，香港客戶基礎亦十分堅韌，未來將繼續在中港投入更多資本及人力資源。季內滙控亞洲盈利跌25%，至37.4億美元，歐美分別蝕5.11億美元及1.11億美元。



恒生削派息至1.1元



另一方面，滙控旗下恒生銀行（011）公佈，派發第一次中期股息每股1.1元，去年同期為1.4元，按年大減21.43%。