工行首季多賺2.81% 農行純利增4.8%

截至今年3月底止，農行淨利潤為641.87億元（人民幣，下同），按年增4.79%。農行實現基本每股收益0.18元，按年升5.9%。工行實現淨利潤850.13億元，按年增長2.81%。工行每股收益0.24元，升4.3%。交行首季淨利潤升1.8%至214.51億元。
利息凈收入呈單位數增長，工行利息淨收入升4.11%；農行淨利息收入為1296.59億元，按年增8.85%；交行利息收入增5.39%，佔經營收入56.46%。
交行不良貸雙升
資產質量方面，交行的不良貸雙升。截至3月底，交行不良貸款較去年底增加13.3%，至884.55億元；不良貸款率為1.59%，較上年末上升0.12個百分點；撥備覆蓋率154.19%，較上年末下降17.58個百分點。
農行與工行的不良貸款升近百億，不良率均與上年末持平。農行不良貸款餘額為1966.93億元，較去年底增加94.83億元，不良貸款率為1.4%，與去年末持平，撥備覆蓋率為289.91%，上升1.16個百分點。工行不良貸款餘額為2501.03億元，比上年末增加99.16億元；不良貸款率1.43%，與上年末持平；撥備覆蓋率199.37%，提高0.05個百分點。
交行預計第二季度不良率按月保持穩定，伴隨一些波動。該行指，由於疫情尚不明朗，難以準確評估疫情對全年資產質量的影響。但會實施一系列風險管控措施，預計該行全年資產質量在疫情影響下的變化趨勢與同業相近。該行將通過加快風險授信管理改革、建立滾動排查機制、加大對粵港澳大灣區等重點地區信貸資源的配置率、推進風險處置等措施來應對疫情對資產質量的影響。