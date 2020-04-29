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睿見五年內華南建新大學

2020-04-29 列印
　　民辦教育企睿見教育（6068）首席營運官李久常昨在電話業績會中指，將持續擴大現有學校容量，並以自建和輕資產模式開辦更多新學校；擬進入高等教育領域，計劃未來3至5年於華南區或大灣區內建立新大學。

  李久常稱，現有學校今學年總容量約為7萬名學生，若可用於擴張的土地全部得到利用，旗下學校最大容量或將擴大至逾14萬名學生。該公司亦將繼續開辦更多新學校，以及尋求租賃或運營部份閒置物業以轉為學校物業。

        該公司財務總監江榮則指，已於農曆新年前收取今年上半年的大部份學費及寄宿費，因此疫情對整體收入影響不大，後續會否有退費安排需視政府政策的具體安排而定。

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