  • 2020年4月29日 星期三
  • 22º
  • 82%
熱門： 勇武派公務員復課尋歡新冠肺炎

日報新聞 > 財經

金管再沽106億港元

2020-04-29 列印
　　港匯持續強勢，金管局周二第六度入市，沽出106.72億港元，為六次中最大規模。連同自上周二（21日）起五度入市沽出逾100億港元，共向市場注入約207.08億港元。銀行體系總結餘今日將升至約847億港元。

        港匯自上周起多次觸及7.75強方兌換保證，不足兩周內，金管局已先後六次出手承接美元沽盤。計及減發的50億港元外匯基金票據，銀行體系總結餘今日升至847.13億港元。港匯昨日一度低見7.7515，隨後再次轉強；截至昨晚8時報7.7504。

        與樓按相關的1個月拆息連跌5日，H按昨見2.47厘，跌穿近期2.5厘封頂息率；有分析料H按使用比例將繼續上升。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd