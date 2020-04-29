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國泰運力六月下旬料回升

2020-04-29 列印
　　因疫情幾乎陷入停飛困局的國泰（293）或見曙光，國泰首次公佈六月運力，擬繼續營運極少數航班，在上旬沿用五月減剩的3%運力，但下旬將調升至5%運力。

        國泰昨日公佈，旗下國泰及國泰港龍航空計劃於五及六月營運極少數基本客運航班，運力會削減至3%，包括每周2班前往倫敦希斯路、洛杉磯、溫哥華、悉尼及新德里，以及每周3班機往各10個短途航點。不過，國泰計劃於6月21日至月底營運更多航班，令運力增加2個百分點至5%。至於廉航香港快運，早前已表示短暫停止營運至6月18日。

        六月下旬的航班將視乎各地政府旅遊限制而定，調整後改至每周5班機來往倫敦希斯路、洛杉磯、溫哥華及悉尼；每周3班航班前往阿姆斯特丹、法蘭克福、三藩市、墨爾本、孟買及新德里。

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