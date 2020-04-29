  • 2020年4月29日 星期三
  • 22º
  • 82%
熱門： 勇武派公務員復課尋歡新冠肺炎

日報新聞 > 財經

標普杜瓊斯提前轉倉七月期油

2020-04-29 列印
　　原油需求大減，陸上庫存空間面臨耗盡，紐約期油連跌兩日，周二曾挫21.21%，低見每桶10.07美元。F三星原油期（3175）發公告指，其指數提供者標普杜瓊斯指數公司，已提前把WTI原油合約轉倉至7月，當中包括目前持有的6月WTI原油合約。但由於該ETF已於4月21日晚一次性特別轉倉，100%轉至9月合約，故指數公司轉倉對其無任何影響。

  據了解，標普杜瓊斯指數公司是次轉倉，反映了6月期油跌至負值的危險市場廣泛承認，因此F三星原油期有必要做4月21日晚的一次性特別轉倉，側面體現了該ETF率先做風險管理。

        

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd