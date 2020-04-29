中環IFC外望——匯立試業 定存4.5厘吸客

多家本地虛擬銀行陸續試業，匯立銀行（WeLab）表示，已進入金管局轄下的金融科技監管沙盒開始試業，當中推出合作定存計劃，以三個月最高4.5厘吸客。



WeLab表示，目前會從輪候名單、員工及其親友中邀請約2000位用戶參與試業。試業期間，會提供遙距開戶、定存、虛擬扣帳卡、轉數快服務等，表示可5分鐘內完成開戶。



WeLab推出的「GoSave」定存服務，加入合作概念，讓客戶可與親友或其他客戶一同儲蓄，藉以推高利率。據了解，GoSave提供的三個月定存基礎利率為1.75厘，客戶毋須自行邀請其他人參加，而是每次齊集60人後開始定存，首10萬元存款便可取得最高的4.5厘息。期間客戶可提早提款，首兩次沒有額外費用，但息率相應下降。另一方面，WeLab亦與萬事達卡（Mastercard）合作，推出無卡號扣帳卡，持卡人的戶口號碼和安全碼不會印在卡上，旨在加強資料安全。



該行行政總裁謝學海表示，登入手機程式便可全天候處理銀行交易，讓客戶自主掌握理財路線，協助管理財富和儲蓄，並稱「總會在你背後給予無限支持。」



連同WeLab，本港八家持牌虛銀中，已有5家正式營業或試業，包括眾安在線（6060）牽頭的眾安銀行已於上月率先正式開業，而螞蟻金服旗下的螞蟻銀行、小米集團（1810）有份成立的天星銀行，以及渣打集團（2888）旗下的Mox銀行亦已於近期試業。



張勇擬15年內退休 海底撈覓接班人



海底撈（6862）創辦人張勇透露，將在10至15年內退休，集團所有員工都有機會參與領導者接班計劃。



內媒報道，張勇近日通過公司內部郵件，向員工宣佈接班人計劃。張勇稱，除了聯合創辦人施永宏、苟軼群、楊小麗以外的所有員工，都有機會參與領導者接班計劃；他又說，期望通過這個計劃，尋找到一名愛海底撈，業務熟練，又能洞察人性的領導者。



高瞻