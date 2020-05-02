美股先升後回 日澳股市齊挫

杜指周四收報24345點，跌1.2%，至於標普指數以及納斯達克指數，則分別跌0.9%以及0.3%。但以整個四月計，杜指累升11%，標普指數總則升12.7%，均創33年以來最大單月升幅。至於升15.5%的納指，則創2000年1月以來單月最大升幅。
美股四月急彈逾一成
美股周四回落，加上美國總統特朗普指責中國要為疫情擴散負責，又揚言要向中國加徵關稅，令環球股市氣氛進一步轉差。此外，外電引述消息指，特朗普或會阻止一個聯邦政府的退休基金投資中國股票。
本港、內地、南韓、新加坡、台灣等地昨日均是假期休市，而仍然開市的日股，日經平均指數則挫574點，收報19619點，跌穿2萬點大關，跌幅達2.8%。
除了受外圍拖累外，日本經濟數據亦欠佳，4月份製造業採購經理指數（PMI）跌至41.9，不但低於50的盛衰分界線，更是2009年4月以來最低。
環球多地假期休市
澳洲股市亦有沽壓，標普澳洲200指數收報5245點，跌276點，跌幅為5%，是五個星期以來最大單日跌幅。英國股市早段跌2.4%，法國以及德國股市則休市。
雖然美股四月份逐漸從疫情陰霾中走出，但周四早段升幅無以為繼，最終以倒跌收市，主因經濟數據欠佳。美國勞工部公佈，截至4月25日的一周，首次申領失業救濟金人數有383.9萬人，較對上一周減少60.3萬人，但多於市場預期的350萬人。