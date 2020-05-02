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澳門上月賭收急降97%

2020-05-02 列印
　　新冠肺炎疫情環球肆虐，受累旅客銳減，澳門博彩業大受打擊。澳門博彩監察協調局公佈，4月博彩毛收入7.54億澳門元（約7.37億港元），按月大跌85.7%，按年急挫96.8%，創有紀錄以來最大跌幅。

　　澳門博彩監察協調局數據顯示，今年首四個月，博彩業累計毛收入312.4億澳門元，按年大跌68.7%。澳門賭場於2月曾因防疫而關閉15日，隨後澳門政府宣佈於3月20日起全面恢復運作，但旅行限制措施令訪澳遊客銳減，賭場生意未見好轉。據悉恢復營業後，澳門賭場每日損失超過100萬美元。

賭場每日蝕百萬美元

　　惟市場對澳門博彩業未來樂觀，美高梅國際酒店集團代理執行長Bill Hornbuckle表示，澳門賭場可在初夏復甦。
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