貿戰烽煙再起 五窮月難打破 恒指今恐大幅低開

於新冠肺炎疫情下，中美關係蒙上新陰影。美國上周揚言不排除向中國加徵一萬億美元關稅，以懲罰北京當局隱瞞疫情，令上周五杜指跌逾600點，兩日累跌逾900點，拖累港股ADR瀉近千點。本周踏入「五窮月」，證券界人士預計，港股今日早段將會低開，受美股弱勢影響，本周波動性較大，市場憂慮中美關係再度緊張，但短期仍要視乎各地經濟活動復甦。



本港過去連續數日「零確診」，本地肺炎疫情呈放緩跡象，帶挈港股上升。上周港股三個交易日累升812點或3.41%，收報24643點，惟美股急挫影響，ADR港股比例指數收報23648點，較本港上周三收市低995點；至於新加坡的「黑期」則跌至約23700點，較恒指上周三收市低水943點。



港股ADR黑期齊急插



光銀國際董事總經理林樵基表示，本周港股波動性較大，相信今日開市會跟隨美股下跌，上落區間為500點以內。他指由於中美關係再度緊張，但相信影響短暫，現時市場焦點仍為各地城市復工，以及經濟活動恢復，包括歐美以及本港市場。林樵基指出，另一市場焦點則為人大、政協會議將於五月尾舉行，市場憧憬官員將推出措施，例如針對行業復甦的救市政策，料相關板塊將會受益。



第一上海首席策略師葉尚志指出，大市料將開始回落，相信今次會應驗「五窮月」。他續稱，未來經濟數據、企業業績受疫情的打擊將陸續浮現，預計科技股跌勢顯著，黃金股表現則較突出。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場現時焦點為中美貿易糾紛，綜合美股過去兩日跌勢及外圍期指表現，預料港股今日低開機會較高，若外圍情況持續差勁，相信港股短期或下試23500點。



另一方面，因應近期油價大幅波動，三星原油期貨（3175）管理人宣佈，將在今日收市後，實施進一步轉倉，預計最多需時五個交易日，完成後將持有9月、10月以及12月的紐約期油合約，每個月份各持三分一。



三星期油再度轉倉



三星原油期亦會由今日起，暫停增發基金單位，直至另行通知。該ETF管理人表示，已購入原油認沽期權對沖風險。管理人強調，上述措施是在諮詢證監會以及受託人後才作出。



