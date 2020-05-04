母企收購泰壽告吹 傳保監局出手阻止

陷入財困的內地房企泰禾集團上周四夜間發公告指，擬向控股股東泰禾投資收購泰禾人壽，但短短幾日後泰壽急發聲明稱，母公司已終止收購方案。據悉，香港保監局高度關注此事，故出手煞停收購計劃。至於泰壽於去年第三季已售清母公司相關投資，又於末季進行大量利率風險對沖，因此其償付能力未受疫情衝擊。



消息透露，泰禾集團有關收購泰壽公告惹來保監局關注，當局不滿它們未有按一貫程序辦事，對於當局而言，審批任何收購交易，亦要看一間機構的企業管治，然而泰禾作出公佈前，完全沒有跟保監局商討此事，有違市場慣常做法，保監局遂對其收購泰壽有所保留。泰壽從保監局反應亦得知泰禾集團收購難成事，於是在5月1日急發聲明指，指母公司泰禾投資已終止研究有關收購方案。



早沽清母企相關投資



另有消息指出，泰禾集團出公告後，保監局表明不會放行收購計劃，故令收購一事急煞停。保監局發言人則回應表示，不會評論個別保險公司情況。



在內地一度被列入「失信名單」的黃其森為泰禾投資創辦人，亦為泰禾投資旗下泰禾集團主席，雖然泰禾集團財困，但泰壽財政穩健，因為自2017年泰禾投資收購現稱泰禾人壽的大新人壽後，保監局緊盯泰壽情況，除了要求注資外，又於去年中不准它再作任何母公司相關投資，並要求逐步出售現有相關投資，保監局每季都監察泰壽投資組合，而泰壽早於去年第三季已售清所有母公司相關投資。



此外，泰壽早於去年第四季已就利率波動進行大量對沖，因此當今年3月美國國債孳息跌至歷史新低時，泰壽償付能力未見大受壓力，其償付能力充足率仍保持在200%以上，甚至優於部份同業，因此不在保監局監察名單內。



