股神唱淡航空股下挫 中美貿戰或重燃 杜指偏軟

市場關注中美就疫情的爭拗會否再變成貿易戰，以及航空股表現遜色，拖累美股跌逾200點。截至本港時間晚上約10時59分，杜指報23475點，跌248點；標普500指數報2813點，跌17點；納指報8618點，升13點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23749點，升26點；納斯達克指數收報8710點，升105點。滙控（005）美國預託證券價格曾見38.37港元，較香港收市價跌0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見398.89港元，較香港收市價跌1.11港元。



擬提關稅懲罰中國



特朗普一再聲稱要為疫情追究責任，再次威脅要對中國徵收新關稅，認為中國防疫不力，而這場疫情大流行已導致全球經濟陷入停滯。他指出，提高對中國的關稅是選擇之一，這將是對中國的「終極懲罰」。



「股神」巴非特投資旗艦巴郡於上周六公佈首季業績。他在巴郡年度股東大會上透露，已沽清所持有的4隻航空股，包括達美、西南、 聯合及美國航空，又指投資航空業是錯誤的。他相信，航空業要多年才能恢復過來。巴非特的言論令航空股表現疲軟。



恒指勁瀉1029點



中美貿戰火或再重燃，觸發市場憂慮情緒。恒指「五窮月」開局隨即裂口低開，跌穿三條主要平均線，但沽壓未見緩和，維持於低位震盪，一度急插1058點，收市仍瀉1029點，造23613。



藍籌股全軍覆沒。騰訊（700）400元關有支持，下挫4.08%收報400元，同為全日低位；友邦（1299）失70元關，挫5.63%收報67.9元；滙控（005）亦失40元關，跌4.1%收報38.6元；建行（939）跌4.11%收報6.06元；以上四股已質低大市421點。中銀香港（2388）則走低2.1%收報23.35元，已是表現最佳藍籌股；中信股份（267）瀉9.42%收報7.31元，為最弱勢藍籌股。



中美爭端再度升溫，國際油價隨之急墜，石油股沽壓顯著。中石油（857）首季轉蝕162億元人幣，為2016年以來首次錄得虧損，股價急跌8.6%收報2.55元；中石化（386）亦按年轉蝕，股價重創8.42%收報3.59元；中海油（883）大跌7.17%收報8.16元。



另外，中美貿戰戰火可能重燃，中國稀土（769）落鑊炒上，逆市抽升5.17%收報0.305元。



銀河證券業務發展董事羅尚沛認為投資者不用「Sell in May」以應對大跌市及「五窮月」，更指出短線恒指有力反彈至24000水平，料後市將受本月下旬舉行的今年兩會，以及五一黃金周的消費動力所影響，呼籲大眾別過份擔心市況繼續尋底。