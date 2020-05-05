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港GDP縮8.9%創最大跌幅

2020-05-05 列印
　　新冠肺炎疫情全球大流行，本港內部及對外需求持續疲弱，今年第一季本地生產總值（GDP）估計較去年同期急挫8.9%，創有紀錄以來最大跌幅。財政司司長陳茂波形容本港出口、消費及投資「死火」，陷入深度經濟衰退，他對第二季經濟表現「未言樂觀」，料下半年才會走出谷底。

　　統計處公佈今年第一季經濟增長初值，按年跌8.9%，按季跌5.3%，兩者齊創46年來有記錄最大跌幅。主要組成部份中，私人消費開支今年首季按年跌10.2%，較上季跌2.9%高出3.5倍；政府消費開支在疫市下錄得升幅，繼上季升6.1%後，今年首季再升8.3%。服務輸出及輸入方面，按年分別大跌37.8%及25.4%；貨品出口及進口分別跌9.7%及10.9%；本地固定資本亦跌13.9%。
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