外匯基金投資季蝕861億 余偉文︰上月好轉賺300億

金管局總裁余偉文昨表示，今年首季外匯基金錄得861億元的未審計投資虧損，為2018年第四季以來再次錄得季度虧損，亦為有紀錄以來最大單季虧損，主要受累於股票投資虧損，但他強調，4月已有所好轉，初步估算賺300億至400億元左右。



金管局數據顯示，今年首季的外匯基金投資中，債券賺544億元，香港股票蝕284億元，其他股票則錄得最大虧損，蝕831億元，外匯虧損290億元，合計投資虧損861億元。



新配置基建資產



余偉文昨日出席立法會財經事務委員會會議後表示，現時市場仍不明朗，難以預計全年外匯基金投資收入；未來情況受疫情及經濟復原程度等多種因素影響。外匯基金的資產配置以防守性及多元化為主，以減少風險。



且近年於長期增長組合中，新配置不少基建資產，其估值於市況波動時仍相對穩定。



至於過去數年中，外匯基金中的外匯部份常錄虧損，他就表示，主要都是因美元強勢，因此有逐步減低非美元及非港元資產，現時相關資產佔比已少於10%，未來亦會就市場變化進行調整。



港匯持續偏強，金管局於4月六度入市，余偉文指，主要是因港美息差誘發套息活動，以及市場對港股有興趣。計及減發的外匯基金票據，未來兩周銀行體系總結餘將升至950億元水平。他續稱，銀行結餘增加，將令港元資金市場趨向鬆動，港息有下調空間，港美息差已由逾百點縮窄到現時的70至80點子左右，套息活動將會有所減少。



減發外匯基金票據方面，他說每次50億元的減發，對市場影響較小，4次完成之後則可增加市場流動性。至於會否繼續減發，需視乎港元市場資金需求，若有需要，亦有空間繼續；現時銀行對外匯基金票據需求有所減少。



