零售慘淡 領展料首錄虧損

本港零售慘淡，領展（823）亦發盈警，預計截至三月底止全年錄得虧損，乃上市近15年來首次。領展表示，主要是估值虧損，對經營現金流及每基金單位分派並無影響，但表明疫情影響重大但目前無法量化。



領展表示，新冠肺炎爆發，預期物業三月底的估值較去年九月底下跌12.3%，至1932億元；加上今年初設立支援商戶的同舟計畫等多方面措施，將影響年度錄得虧損淨額，為2005年上市至今首次見紅。領展去年同期扣除與基金單位持有人交易前的純利為203.3億元。



領展指出，由於投資物業是賺取穩定及經常收入的長期投資，而且估值虧損乃非現金性質，故對其經營現金流量及每基金單位分派並無影響。



