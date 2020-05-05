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長和歐電訊業務 上季毛利升1%

2020-05-05 列印
　　長和（001）昨日公佈，旗下間接全資附屬公司CK Hutchison Group Telecom（CKHGT）第一季度業績表現，期內收入達24.99億歐羅，按年跌3.66%，期內毛利總額為17.63億歐羅，按年上升0.86%，除此以外，活躍客戶總數按年下跌4290萬名，按年下跌5%，每月平均合約流失率則為1.2%，按年下跌0.1個百分點。

        該公司表示，歐洲的電訊業務目前正經歷客戶流失率大幅降低、以及語音及數據用量增加，但被漫遊貢獻減少而部份抵銷。而公司與3月及4月暫停營業的若干國家零售分店已經重開，業務暫停期間，大部份銷售額均轉移至網站及流動手機程序。

        

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