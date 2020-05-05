建業分拆新生活 今招股最高籌22億

踏入五月，新股市場有多隻焦點股份亦將展開招股，與建業地產（832）屬「同系」的建業新生活（9983）昨日舉行投資者線上推介會。



據建業新生活銷售文件顯示，該公司將於今日起招股，全球發售3億股，當中10%於本港公開發售，招股價介乎5.6至7.2元，最高集資21.6億元，每手1000股，入場費為7272.55元，預計本周五（8日）截止招股，5月15日掛牌，法巴為獨家保薦人。



是次全球發售將會引入高瓴資本為基石投資者，認購金額為7500萬美元（折合約5.85億港元）。該公司計劃將集資所得金額用於尋求戰略性投資及收購機會、升級並優化其「建業+平台」。



金山雲提交美上市章程



金山軟件 （3888）昨晚發公佈，指由該公司分拆的金山雲，於昨日（4日）已向美國證交會提交初步招股章程，將發售2500萬股美國存托股份（ADS）。初步發售價介乎16至18美元，集資約4.5億美元。另外，包銷商有超額配股權，可額外購買375萬股。金山軟件指出，有意按初步發行價，斥資2500萬美元認購金山雲股權；而同屬於雷軍旗下的小米，亦有意斥資5000萬美元認購金山雲股份。



Carmignac Gestion亦有興趣購買5000萬美元的金山雲ADS。上市後，金山雲的市值將介乎約40億美元至45億美元。



另外，新加坡美食控股（8496）今日截止孖展認購，截至昨日該股合共錄得1232萬元的孖展認購，對比公開發售部份集資的660萬元，目前已獲超購。



