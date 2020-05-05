作家轟條款「霸道」 閱文挫逾8%

閱文（772）上月底管理層執位後，隨即被平台上的作家指出合同條款「霸道」，包括要求作者無條件將所有版權交予閱文，並且不享有其後衍生作品的收益等，閱文昨日股價急挫8.18%，收市報32元。



近年內地影視作品掀起「改編潮」，不少網絡小說均被改編為電視劇或電影播出，以往不少網絡作家在擁有作品最終版權情況下，憑藉影視作品收益分成而擁有額外的收入。惟根據網絡流出的作者簽訂合同內容顯示，閱文規定作者需要無條件交出版權之餘，只會收取訂閱費的分成，若其後閱文將作品改編為電視劇或遊戲等，原作者並不享有任何收益，但若作者未按規定按時提交作品，閱文則有權停止分配。



