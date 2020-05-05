珠船2.3億入主新渡輪 維持架構不裁員減薪

珠江船務（560）公布，斥資2.33億元向新創建（659）收購其新渡輪60%股權，價格經考慮業務前景、財務表現及品牌聲譽，以及評估整體估值不超過4.185億元而定。完成後，新渡輪業務將併入其財務報表中。



新渡輪表示，為確保該公司日常運作穩定，將維持原有管理層和人員架構，不裁員，不減薪，並會增加交通福利，而珠江船務亦計劃投放資源培育人才，以確保業務及員工隊伍穩定。該公司又指，目前經營航線的牌照將於明年三月底屆滿，期間不會加價。



今次交易條件之一，是獲得有關政府部門批准及許可。運輸署表示，已得悉今次交易，收購事項對於新渡輪身為持牌營運者沒有改變。



