中環IFC外望——眾安人壽成第四間虛保公司

保險業監管局昨日授權眾安人壽為第四間虛擬保險公司。新保險公司是眾安在線（6060）和富邦人壽的合資公司。



眾安人壽主力發展醫療、定期人壽及危疾保險產品，短期內將提供人壽及危疾等產品。該公司運用大數據分析和人工智能技術，提供即時報價、進行遙距客戶盡職審查和以最短時間處理索償。其姊妹公司眾安銀行持有香港虛擬銀行牌照，已於上月正式開業。



保監局行政總監張雲正表示，「現有四家虛擬保險公司，背景和商業模式各具特點，推動香港加快金融科技發展。」



眾安在線是數碼港社群企業之一，另外三家獲虛擬保險牌照的公司，分別為數碼港培育計劃初創保泰人壽及OneDegree，以及數碼港園區公司安我保險。



此外，渣打集團（2888）旗下的Mox銀行昨日起登記首批客戶，符合條款並成功開設帳戶的前3000名註冊者將成為Mox創始會員，可獲得限量版金屬Mox卡，是亞洲首款多功能無號碼銀行卡。Mox將於今年年底展開服務。本港八家持牌虛銀中，目前有5家已正式營業或試業。



上月強積金人均賺10128元



4月份股市反彈，帶動強積金表現回升，且終止連續3個月下跌。據理柏最新數據顯示，4月份本港打工仔的強積金回報平均升幅為4.56%，若按去年底強積金總淨資產值9694.55億元，及計劃成員總數436.5萬人計，即平均每人帳面賺10128元。不過，過去3個月累計，打工仔的強積金仍要損手，平均回報跌幅為5.37%，即平均每人還要蝕11927元。



理柏的強積金數據又顯示，4月份各類基金平均回報都錄得升幅，尤其股票基金的升幅更明顯，其中南韓股票基金表現最標青，單月回報上升11.64%；其次為醫療保健股票基金，回報升幅達11.39%；美股基金回報升幅也有10.87%。至於大部份打工仔至愛的港股基金，4月份回報上升5.1%，在股票類別基金中，表現包尾。而大中華股票及中國股票基金的回報則分別升7.45%及5.14%。



高瞻