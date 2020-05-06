多國研放寬封城措施 恐慌情緒消退 杜指升133點

中美貿易形勢未有進一步惡化，加上油價逐步回升，以及各國計劃放寬封鎖措施，市場恐慌情緒減退，外圍股市普遍向好。美股杜指早段曾升331點，重上二萬四關口，見24081點；標普指數以及納斯達克指數，早段齊升逾1.6%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23883點，升133點；納斯達克指數收報8809點，升98點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見38.51港元，較香港收市價跌0.49港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見405.99港元，較香港收市價跌0.01港元。



紐油布油齊升逾一成



油價昨晚顯著抽高，紐約期油曾升近17%，見每桶23.8美元；布蘭特期油則升12%，見每桶30.3美元。歐洲股市亦全線向好，英、法、德股市，中段分別升1.7%至1.9%。



另一方面，全球多國地區開始逐步解封封鎖措施；其中美國加州宣佈，當地新冠肺炎疫情進入新階段，未來數日可望達到若干有利條件，周五起容許部份零售店舖恢復營業。



德國總理默克爾則與各州州長舉行電話會議，雙方同意進一步放寬防範新冠肺炎措施，各州將於下周一（11日）容許大型商場重啟業務，以及逐步讓各級學校復課，但學生不會每日上課，而是輪流上課。



經濟數據方面，美國商務部公佈，三月貿易逆差擴大至444億美元，按月增加11.6%，與市場預期的442億美元相若。



港股彈254點成交縮



港股方面，本港疫情緩和，港府午後宣佈多項鬆綁措施，刺激恒指尾市升幅擴大，收報23868點，反彈254點。惟大市成交總額縮減至704億元，創今年全日市成交新低。



政府指食肆每枱最多4人的規定，將放寬至每枱8人，本地餐飲股跑贏大市，太興（6811）飆10.22%，收報1.51元；大家樂（341）炒高6.62%，收報16.42元；快餐帝國（1843）漲5.04%，收報0.25元。



美容院按摩院周五可營業，必瘦站（1830）急漲13.3%，收報2.47元；化妝品零售股莎莎（178）抽升4.44%，收報1.41元。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，大市成交仍然偏弱，反映投資者認為中美關係充滿變數，擔憂因疫情而引發「中美貿易戰2.0」。植耀輝預期，恒指短期上方阻力為24000點，後市走勢則須留意能否穩守23500點。