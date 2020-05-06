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定息按明起接受申請

2020-05-06 列印
　　政府二月公佈《財政預算案》，稱按證公司將推出長年期定息按揭試驗計劃。按證昨日公佈，試驗計劃將於明日（7日）起接受申請。因應市場利率變化，10年、15年及20年利率均下調20個基點，分別為2.55厘、2.65厘及2.75厘。接受申請的銀行共7間，但滙豐及恒生（011）均榜上無名。

　　市場人士預計，定息按揭使用率有限，但早前使用發展商按揭（呼吸Plan的業主，若想轉回銀行按揭計劃，定息按揭會是「不俗考慮」。

　　該試驗計劃將通過銀行提供，接受申請銀行包括中銀香港（2388）、創興銀行（1111）、大新銀行（2356）、工銀亞洲、上海商業銀行、渣打香港及東亞銀行（023）。按證公司續稱，另有多間銀行表示有興趣加入。
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