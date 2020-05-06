兩新股首日同場「硬撼」 沛嘉孖展超購222倍

兩隻「重磅」股份昨同日展開招股，生物科技板塊的沛嘉醫療-B（9996）以及物管板塊的建業新生活（9983）同場「硬撼」。不過，沛嘉首日便有孖展522億元，超購逾222倍。業內人士分析，早前康方生物-B（9926）上市表現好，散戶「食過翻尋味」，估計沛嘉公開發售有機會超購800倍，甚至超越康方生物。



沛嘉醫療昨日起招股，全球發售接近1.53億股，每股招股價為15.36元，最多集資約23.43億元，每手1000股，入場費為15514.78元，本周五（8日）截止招股，預計5月15日掛牌，保薦人為摩根士丹利以及華泰國際。據招股文件顯示，沛嘉醫療共引入14位基石投資者，當中包括富達國際、國企結構調整基金、銘基基金（Matthew Asia）等，認購金額達1.51億美元（折合約11.78億元）。



建業新生活超購19倍



沛嘉計畫將集資所得金額約65%，撥作開發及商業化核心產品TaurusOne®以及其他主要在研產品，約10%將用於管線中的其他在研產品正在進行的臨牀前研究及擬訂臨牀試驗、準備註冊備案及潛在的商業化推出，約8%將加強其研發能力，10%用於潛在戰略收購及投資。本報綜合多家券商統計，沛嘉醫療首日合共錄得逾522億元的孖展認購，公開發售部分超額認購逾222倍；而另一隻新股建業新生活則錄得44.51億元認購，超額認購僅19倍。



張智威預計，沛嘉醫療是次公開發售的認購倍數有機會達800倍，超越康方生物，因早前康方生物掛牌後表現好，不少投資者都曾「飽嘗美食」，因此大家對醫療股仍然有情意結在，另外由於建業新生活並非很大型或龍頭的物業管理股，所以相對吸引性沒有那麼大。



近日港元同業拆息連續處於低位，如耀才、信誠等券商的孖展利率亦繼續維持在逾2厘的水平，唯獨部分互聯網券商的孖展息率高達3.3厘，遠超同行近1個百分點。







