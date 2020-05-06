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澳博季蝕四億 上市以來首次

2020-05-06 列印
　　澳博控股（880）昨日公布，截至3月底止首季由盈轉虧，蝕4.09億元，為自2008年上市以來首次出現季度虧損。澳博期內淨收益為37.79億元，按年大跌59.8%；經調整EBITDA（除息稅折舊及攤銷前盈利）亦由盈轉虧，錄得2億元虧損，去年同期則錄得10.75億元；經調整EBITDA率則由去年同期12.4%，減少至負5.7%。其中，澳博第一季貴賓博彩毛收益為11.96億元，按年大減69.6%；中場博彩毛收益為26.06億元，按年大跌57.9%。

  該公司解釋，疫情爆發下，今年首季業績受嚴重影響，導致期內之總收益、博彩毛收益及博彩淨收益分別較去年同期減少62.1%、62.2%及59.8%。

        

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