證監整頓H股 要山東墨龍改組

證監指，山東墨龍早前承認曾在六份業績公告中虛假誇大其財務狀況，證監在原訟法庭取得法庭命令，要求該公司改組其審核委員會，並委任獨立的外聘審計師檢討其內部監控及財務匯報程序。
同時，證監會亦正尋求法庭作出針對山東墨龍七名現任及前任高級行政人員的取消資格令。證監指出，該七名人員是策劃推高山東墨龍利潤的始作俑者，明知而參與其中，默許及無視有關行為，而該計畫是透過誇大2015及2016財年的收益及少報成本等手段來進行。
本港昨日零確診，亦是連續十六日沒有本地病例。周日是母親節，政府昨天放寬食肆每枱人數上限至八人，由後日起生效，為餐飲界帶來「及時雨」，業界料今個母親節生意將回復至以往的八成。美容院亦可重開，業界預計初期...
2020-05-06
新冠疫情不斷蔓延，政治攻擊仍停不了。美國《霍士新聞》引述華府正擬令台灣重新參與世衛以抗衡北京，更考慮成立一個全球性衛生組織代替世衛。不過，昨日台灣外交部發言人歐江安表示，至今仍未收到邀請函出席世衞大會...
2020-05-06
歐盟周一為研發新冠肺炎疫苗舉行視像會議，約四十個國家及機構參加，結果獲三十多國和國際組織承諾捐出逾八十億美元（約六百二十億港元）協助疫苗研發工作，並資助診斷及治療新冠肺炎。 中國駐歐盟大使張明與會時表...
2020-05-06
畢架山一號交通方便，加上位處名校網，吸引不少實力家庭居住。是次推介的地下連花園複式放盤，實用面積2073方呎，大廳以淺色裝潢為主，廳外連達1415方呎花園，鋪有嫩綠草地，在鬧市中打造私家花園。 ...
2020-05-06
中美貿易形勢未有進一步惡化，加上油價逐步回升，以及各國計劃放寬封鎖措施，市場恐慌情緒減退，外圍股市普遍向好。美股杜指早段曾升331點，重上二萬四關口，見24081點；標普指數以及納斯達克指數，早段齊升...
2020-05-06
昨日介紹過韓職新賽制，今天探討幾支「銀行隊」盤路走勢，在開鑼前掌握更多資訊。去季全北汽車和蔚山現代同得七十九分位列冠亞，拋離第三位的FC首爾二十三分，兩軍盤路硬淨：全北常以先入球，亦旺上半場領先後贏到...
2020-05-06
新一代MINI One Countryman以入門版身份重返香港市場，並以非常親切的$269,800起價錢發售，不過今次包裝不再簡約，首批可免費升級前排電控座椅、後泊鏡頭、電尾門，據知優惠總值達$25...
2020-05-06
近日圈中接連爆出桃色醜聞，繼戴志偉、羅志祥驚爆偷食後，TVB二打六藝人朱智賢（Ashley）亦背男友謝東閔跟人夫黎振燁（Jackson）車廂幽會！正當全城鬧爆「狐狸精」之際，兩位在劇中專演偷食女又愛車...
2020-05-06
為避疫情侵害，全港中小學和幼稚園農曆新年後停課至今，期間學校推行「停課不停學」，但與正常教與學不能相提並論，所以復課需求一直存在。隨著疫情消退，港府公佈由本月二十七日起至下月十五日分階段復課，高中先行，隨後是小四至初中、初小至幼稚園高班等。現在距正式復課還有一段時間，港府須與教育界做好協調，確保各校有充裕的小童口罩，讓莘莘學子安全地重返校園。 隨著本地生產口罩陸續推出市場，近日口罩供應增多，售價回復平穩，但有小學校長慨歎，為了搜羅小童口罩而大傷腦筋，校方經一輪搜購後，中童口罩的存量仍不足以應付復課需求。這並非單一例子，港府應與教育界溝通，了解各辦學團體，尤其是單一學校的需要...
2020-05-06
本屆冠軍練馬師之爭，局勢已開始明朗化，姚本輝暫時以7W領先第二位的呂健威，看後者最近的勢頭已回落，要回氣再追並非易事。不過另一邊廂的冠軍騎師之爭，反而現時才進入高潮，因莫雷拉現時只領先潘頓一場頭馬，兩...
2020-05-06