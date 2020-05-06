證監整頓H股 要山東墨龍改組

證監會出手整頓H股市場，更首次取得法庭命令，要求石油機械公司山東墨龍（568）改組其審核委員會，並委任獨立的外聘審計師，檢討其內部監控及財務匯報程序。



證監指，山東墨龍早前承認曾在六份業績公告中虛假誇大其財務狀況，證監在原訟法庭取得法庭命令，要求該公司改組其審核委員會，並委任獨立的外聘審計師檢討其內部監控及財務匯報程序。



同時，證監會亦正尋求法庭作出針對山東墨龍七名現任及前任高級行政人員的取消資格令。證監指出，該七名人員是策劃推高山東墨龍利潤的始作俑者，明知而參與其中，默許及無視有關行為，而該計畫是透過誇大2015及2016財年的收益及少報成本等手段來進行。







