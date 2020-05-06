莎莎料全年轉蝕逾五億 現金水平足維持業務

本地化妝品零售龍頭莎莎國際（178）再發盈警，因零售銷售急跌引致大額撥備，料全年轉蝕5億至6億元，為18年來再見紅。莎莎指，現時沒有借貸，現金水平足以維持業務所需，惟營商環境仍十分艱難。



莎莎估計，截至三月底止全年錄得5億至6億元虧損，去年同期錄得4.71億元純利；由於中期已蝕3653萬元，即下半年度再蝕4.6億至5.6億元。上一次全年見紅追溯至2002年，蝕7117.5萬元。莎莎指出，去年底撤出新加坡市場產生4000萬元一次性虧損，連同其他使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，料合共約2.4億至3億元；若撇除撥備，全年核心虧損則為2.6至3億元。



富臨發盈警



莎莎解釋，在疫情影響下，零售銷售大幅下跌引致虧損，因而就有關資產作出減值撥備，由於是非現金會計處理方式，故對現金水平並無任何影響。公司續指，目前並無任何借貸，手持現金足以應付現時業務所需，並預計於新加坡業務結束後，將有約2000萬元現金回流，但莎莎表示，現時營商環境十分艱難，已採取多項應變措施，包括引入防疫產品、全方位減低成本、改善員工及成本架構等，以盡快回復盈利能力為最終目標。



至於富臨集團（1443）亦發盈警，預期截至三月底止年度蝕逾2億元，去年同期錄得約2558萬元純利，主要由於去年市場氣氛疲弱，以及疲情影響，預計收益減少26%至32%。



另外，護膚品牌歐舒丹（973）公布，截至三月底止全年銷售額為16.44億歐羅，按年增長15.2%，按固定匯率計則增長12.8%；但估計疫情引致銷售總額損失約5600萬歐羅，佔第四季度約17%。歐舒丹指出，鑑於環境不明朗，董事及高級管理人員的基本薪酬將降低25%，並建議期內股息減少25%。



