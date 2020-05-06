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網易傳入紙申上市 最快下半年掛牌

2020-05-06 列印
　　網易傳已向港交所遞交上市申請，最快於今年下半年上市。據悉，網易目前已經委聘瑞信以及中金處理上市事宜，網易對此不予置評。

        網易成立於1997年，自2000年已在美國納斯達克交易所上市，上市後一年即遇上互聯網泡沫爆破，再加上公司出現誤報合同的誠信危機，股價持續低迷。而該公司由2001年開始進軍遊戲市場，其後亦曾與遊戲公司暴雪娛樂合作，獲得包括《星際爭霸2》《魔獸世界》等部份遊戲在中國內地的代理權，近年其亦進軍手機遊戲市場，推出包括《陰陽師》、《荒野行動》、《第五人格》等遊戲。若以公司5月4日的美股收市價329.58美元計算，網易現時市值接近426億美元（折合逾3300億港元）。

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