金管證監成立綠色可持續金融組

金管局和證監會共同發起成立綠色和可持續金融跨機構督導小組，小組成員包括5家監管機構及2個政府部門，旨在協調金融業管理氣候和環境風險，加快香港綠色和可持續金融的發展，並支持政府的氣候策略。督導小組昨召開了首次會議，會上曾討論香港需引入綠色分類目錄，以防「漂綠」的偽裝綠色項目出現。



證監會副行政總裁梁鳳儀指， 會上曾討論如何管理環境及氣候變化風險，以及披露的問題。目前市場上有多種綠色披露框架，投資者作出相關投資時難以比較不同公司的綠色投資產品，更甚者市場時有「漂綠」的偽裝綠色項目，因此認為香港需引入綠色分類目錄，督導小組於未季召開第2次會議時將討論有關研究結果。除金管局和證監會，督導小組成員還包括環境局、財庫局等。



