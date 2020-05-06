中環IFC外望——「原油寶」千萬元樓下 獲賠兩成保證金

內媒傳媒報道中國銀行（3988）定出「原油寶」事件處理結果，投資1000萬以下的小戶投資者或可取回20%保證金，中行自行承擔穿倉（即價格出現負數的虧損）部份，惟多數投資者對此並不買帳，包括要求全額賠償退還本金。



據財新報道，1000萬以下的小戶或可取回20%的保證金；1000萬以上的大戶自行承擔全部保證金損失；穿倉的部份由中行承擔。按照產品協議，強制平倉保證金最低比例要求為20%，故1000萬以下的小戶有機會拿回20%本金。報道指「原油寶」1000萬元以上的客戶不足100戶。即大多數客戶有望從中行拿回20%的保證金。



據內媒報道，多位投資者昨日接到中行分行來電，溝通賠償方案，工作人員表示將退還20%的保證金，但也有投資者表示中行只電話傾面談賠償方案的時間，要求投資者在今明兩日攜身份證到開戶行面談，但對於退還保證金一事並未過多提及。



可是，多數投資者對該方案不滿，現時投資者提出的解決方案有以下三種，一是指稱中行屬於欺詐行為，要求退還本金；二是要求按照4月20日晚22點的原油價格結算；三是要求按芝加哥商品交易所變交易規則為允許能源期貨合約出現負值時，即4月15日的結算價來結算。



疫情持續改善 花旗料樓價升一成



資金流入令本地市場資金充裕拆息低企，供樓負擔下降有利樓市。花旗發表報告表示，若香港及內地疫情能持續改善，本港樓價及零售市道或已於4月見底，樓價將於本月恢復上升趨勢，至年底將漲5%至10%。渣打則認為，本季經濟或差過上季。



花旗稱，若疫情持續受控，預計6月初香港與內地之間的旅行限制將進一步放鬆。該行認為，現時是購買零售收租股的好時機，因為本月開始零售業應有改善，且估值吸引。地產商方面，花旗看好新地（016）和新世界（017）；零售收租股則看好恒隆地產（101）、九倉置業（1997）和希慎興業（014）。



高瞻