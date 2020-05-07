憧憬「兩會」利好新舊基建股 北水回流 恒指重越兩萬四

憧憬中國經濟活動逐漸回復正常，上證指數昨收報2878，升0.63%；深成指數收報10883，揚1.51%。
市場憧憬「兩會」會就新舊基建釋出有利好消息，5G概念、手機設備、體育用品、汽車股等均有資金追捧。
手機鏡頭龍頭商大立光，首4月收入增加逾兩成，帶挈本港上市手機鏡頭股造好，丘鈦（1478）炒高8.87%收報10.06元；舜宇（2382）揚5.11%收報113.2元；瑞聲（2018）漲4.12%收報37.95元。小米（1810）報喜，Redmi Note 8系列全球銷量已突破3000萬部，刺激股價一度飆5.95%高見10.68元。
美股方面，雖然美國四月份私人企業職位減少2023.6萬個，為有紀錄以來最大減幅，但因市場憧憬各國逐步重啟經濟，外圍股市昨晚仍然向好。美股杜指早段已升超過100點，見24005點，升穿兩萬四千點關口，漲122點，相當於0.5%的升幅，而標普指數則升0.7%。科技股繼續強勢，納斯達克指數早段已升超過1%。
美股收市倒跌218點
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23664點，跌218點；納斯達克指數收報8854點，升45點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見38.54港元，較香港收市價跌0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見408.32港元，較香港收市價跌1.68港元。
四月份私人企業職位減少為有紀錄以來最大減幅。在三月份，私人企業職位減幅只為2.7萬個。不過，四月份的數據只是計算至4月12日為止，未能全面反映肺炎疫情對就業市場的影響。
此外，港股多隻科技股領放，中軟國際（354）與華為共同打造鯤鵬計算產業生態中心，股價飆15.59%收報4.82元；即將於美國上市的金山雲，其母公司金山軟件（3888）抽升7.05%收報28.1元。晶片股中芯（981）擬於內地科創板上市，股價飆10.75%收報16.9元；同時也踢高華虹（1347）急漲6.89%收報16.14元。
招銀國際研究部策略師蘇沛豐指出，內地「兩會」開會前，市場將繼續憧憬利好政策出台，個別板塊如內需股和基建股等有炒作，恒指上方阻力為24500水平。