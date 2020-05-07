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人幣跌見7.1逾月低位

2020-05-07 列印
        內地五一勞動節假期後復市，在岸人民幣（CNY）匯價昨日下挫，一度低見7.1007，跌375點子，創逾1個月低位；隨後走勢波動，截至昨晚9時，報7.1006，跌374點子。

  市場人士認為，美元指數反彈及中美關係日趨緊張，拖累人民幣表現，料短期內人民幣將於7.1附近波動。

        在岸人民幣昨日開盤迅速下跌，逼近7.1，隨後回升至7.08左右水平，但午後跌幅重新擴大；離岸人民幣先升後回軟，一度高見7.1，升226點子，截至昨晚8時報7.1186。

　　4月以來，在岸人民幣匯率表現相對強韌，大致於7.03至7.10區間震盪。另據中國外匯交易中心公佈，人民幣中間價昨日報7.069，較上一交易日下調119點子。
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