  • 2020年5月7日 星期四
  • 30º
  • 74%
熱門： 新冠肺炎口罩何栢良幼稚園金像獎

日報新聞 > 財經

英維持企業稅19% 長和指影響不顯著

2020-05-07 列印
　　長和系英國業務發展不順，早前英國決定把今年企業稅維持19%，而非按原定計劃降至17%，長江基建（1038）及旗下電能實業（006）因而變相發盈警，表示英國業務的遞延稅項餘額需重新計算，預計會產生14億及8億元一次性不利影響，導致上半年純利將大減。

  不過，控股股東長和(001)表示，長建的一次性遞延稅項餘額重新計算支出而對其純利的影響，預計將因應長和在英國其他業務，錄得類似數額的一次性遞延稅項餘額重新計算收益淨額，可大致抵銷，故長和預期，有關情況不會對上半年業績帶來重大淨影響。

        

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd