  • 2020年5月7日 星期四
  • 30º
  • 74%
熱門： 新冠肺炎口罩何栢良幼稚園金像獎

日報新聞 > 財經

內地不設經濟增長目標

2020-05-07 列印
　　新冠肺炎疫情對經濟的打擊持續發酵，外電引述消息指，鑑於新型肺炎疫情帶來不確定性，中國考慮不為今年經濟增長設定目標。知情人士指出，本月稍後公佈的政府工作報告中，有關經濟的部份可能只對今年國內生產總值增長目標的描述，而有關描述內容目前未有最終決定。

  另外，市場研究機構IHS Markit公佈，4月香港採購經理指數報36.9，較3月的34.9輕微上升，數字雖略有改善，但仍反映私營經濟景氣度急劇轉差，跌幅較08、09年金融海嘯更低，亦遠低於50的盛衰分界線。

  IHS Markit指出，受肺炎疫情限制措施影響，企業惟有暫時停業或轉以較低產能營運，令香港私營經濟在4月繼續承受沉重壓力。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd