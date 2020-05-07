恒大上月銷售增12%新高 回款額646億增七成

今年首4個月，恒大累計合約銷售額約2125.7億元，按年增近兩成；相應合約銷售面積2371.1萬平方米，升43%；累計銷售回款約1782億元，按年增逾六成。恒大主席許家印3月底出席業績會時曾指，今年對外銷售目標為6500億元，內部則將衝擊8000億元。這意味着恒大今年首4月已完成全年對外銷售目標的32.7%。
首四月銷售增近兩成
不過，受疫情影響，仍有多間內房企4月份的銷售仍未見明顯反彈。雅居樂（3383）公佈，4月預售金額亦按年增16%，至107.2億元；累計首4個月預售額則按年跌23%，至263.7億元；富力地產（2777）4月權益合約銷售額約為92.2億元，銷售面積達約81.7萬平方米，分別按年升4%和14%，首4月富力地產累計權益合約銷售額約259.3億元，銷售面積達221.8萬平方米，均按年跌約23%。
中國奧園（3883）4月物業合同銷售額按年減9%，至87.3億元，首4月其物業合同銷售額累計約230.3億元，按年跌18.6%；銀城國際（1902）4月合約銷售額約10.2億元，按年減逾四成，首4個月合約銷售額約23.73億元，按年跌37.8%；美的置業（3990）首4個月合同銷售額約241.2億元，按年跌15.4%。德信中國（2019）4月實現合約銷售額約59.8億元，首4個月累計合約銷售額約113.4億元。