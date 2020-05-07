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全球黃金持倉新高　金價續強勢

2020-05-07 列印
　　環球股市近期有所回穩，市場憧憬經濟重啟及更多刺激措施，支持風險偏好上升，但黃金仍然維持強勢。彭博的初步數據顯示，全球交易所買賣基金（ETF）黃金持倉量突破3000噸，增至紀錄新高。今年至今，流入規模已超過420噸，遠超2019年全年流入規模。

　　今年新冠肺炎於全球肆虐，令市場大為恐慌，環球央行及政府輪番加碼救市，金價則於4月觸及逾7年最高水平；今年以來，金價已累計上漲約12%。彭博數據顯示，ETF流入規模今年逐月遞增，由1月底的56噸，已擴大至4月的159.5噸，至今共流入超過420噸。現貨黃金價格昨日於每盎司1699.52美元至1708.41美元之間波動。





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