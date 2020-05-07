近期夜馬六環彩六寶獎經常有多寶，未計昨夜賽果，其實四月份夜賽只有四月一日晚的六寶無人命中，其後由四月八日起至上周三的夜賽均有人命中六寶。而近三次的六寶獎以每十元一注計，彩金均逾一千萬元，這個可觀數字自然有其吸引力，也令到六環彩的投注額日益增加。 像剛周日的六環彩在沒有多寶的情況下，其六寶獎也派逾二百七十萬，而當日正獎也派逾七十六萬，可見投注額實在不低，追求中六寶是不少馬迷的目標也。 相信不少馬迷均有過以下經驗，就是看到六環彩有可觀的多寶時，會捨得運用多點注碼來試試自己運氣，祈求能命中六寶贏得可觀彩金，然而當願望落空時，便希望多寶沒有全部被人捧走或瓜分掉，看到仍有多寶留低的話...

2020-05-07