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香港電視上月網購 交易增1.56倍

2020-05-07 列印
　　經營網購平台HKTVmall的香港電視（1137）昨日公佈，4月份營運數據。其中，定單總商品交易額（GMV）按年大增1.56倍，至4.92億元，但按月則下跌7.3%。該公司預計，將於今年及明年逐步推出開放數據庫平台、電子錢包及開放登陸頁面的計劃。

　　該公司於期內，平均每日定單總商品交易額1640萬元，按年增1.56倍，按月跌4.1%；平均每日定單數量3.16萬，按年升近1.57倍，按月則微跌0.6%；惟平均定單值按年微跌0.4%，至519元，按月下跌3.5%。

　　香港電視表示，將加快本地零售業數碼化，包括計劃今年及明年開放數據庫平台。

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