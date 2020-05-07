中環IFC外望——快運推「靈活飛」促銷　 出發前可任改機票

快運昨日起，暫停出售針對商務客的「U-Biz」票種，改為推出「靈活飛」機票，乘客均可於起飛前三小時，無限次免費更改出發日期，以及優先登機、處理託運行李等服務；而靈活飛並無預設託運行李服務。
票價方面，靈活飛的票種較基本票價多250元。快運指出，在本月17日前購買靈活飛票種的機票，則只須額外加50元，而非前述的250元。該公司又稱，冀透過豁免更改行程費用，讓旅客於計劃出遊時可更放心。香港快運因應疫情於3月23日起全線停飛，目前預計於6月18日復飛。
另外，全球旅遊業受疫情重創，處於困局的航空業紛紛裁員，英國維珍航空宣佈，計劃大幅裁減三分之一員工，達3150人。行政總裁Shai Weiss表示，經營36年從來未遇過當時危機，只能節省成本並保留現金，而明年能否扭虧為盈至為重要。
原油寶和解方案出爐 投資者唔收貨擬興訟
中國銀行（3988）著手與「原油寶」投資者簽署和解協議，該行表示將承擔近60億人民幣的負價虧損部份，但有投資者對補償方案不滿，律師稱一周左右將起訴中行。
路透社引述一位消息人士表示，中行「原油寶」此次穿倉部份損失近60億元人民幣；客戶保證金損失超過40億元，若均按20%賠付，則這部份賠付總額將超過8億元。
一位「原油寶」投資者表示，昨日接到中行客戶經理電話，並趕赴銀行網點協商，最終以20%比例完成賠付，並與中行簽署保密協議。
5月5日，多位投資者稱收到中行電話提出的補償20%本金方案，部份投資者對此並不買帳，並訴諸法律行動。據內媒報道，有律師表示，已接到近50位投資者委託，一周時間內會組織好材料，向法院提出訴訟。
高瞻