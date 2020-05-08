市場分析師指出，外電報道中美高層官員最快下周將展開貿易對話，或有助當前中美貿易緊張形勢降溫，這一點也利好周四美股。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報23875點，升211點；納斯達克指數收報8979點，升125點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見39.05港元，較香港收市價升0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見408.65港元，較香港收市價升1.45港元。
經濟數據方面，美國勞工部公佈，截至本月二日的一周，首次申領失業救濟人數有316.9萬人，高於市場預期的300萬人，但較對上一周減少67.7萬人。截至上月25的一周，持續申領失業救濟人數有2264.7萬人，較對上一周增加463.6萬人。
恒指跌156點
紐約期油周四曾抽升11.46%，見每桶26.74美元，主要受到俄羅斯等產油國減產消息推動。
港股方面「兩會」將至，市場觀望中央將推刺激經濟措施，也續關注中美兩國關係變化，恒指連升兩日後輕微回吐，全日波幅只有207點，收造23980，走低156點，跌穿10天線（24080）、20天線（24108）及24000點關口。大市缺乏方向，成交金額縮至865億元。
藍籌股大致受壓，滙控（005）下滑0.38%收報38.85元；石藥（1093）為升幅最大藍籌股，升2.11%收報15.5元。市傳國泰（293）考慮進行結構調整，股價下降1.21%收報9.01元。