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內地出口上月升3.5%

2020-05-08 列印
        全球疫情蔓延之勢未止，但在防疫物資出口的支撐下，中國4月出口表現「出乎意料」，按年變幅由跌轉升，遠勝預期。中國海關總署昨公佈，以美元計，中國4月出口按年增3.5%，較3月提升10.1個百分點，好於市場預期的下跌11%；但進口按年下跌14.2%，差過市場預期的跌10%。4月實現貿易順差453.4億美元，按年增2.5倍。

        若以人民幣計，中國4月出口亦由負轉正，按年增8.2%，好於預期的跌14.1%；進口則按年下跌10.2%，勝過預期的跌12.2%。

　　4月實現貿易順差3181.5億元（人民幣，下同），按年增2.6倍。累計今年首4月，中國出口按年降6.4%；進口按年降3.2%；實現貿易順差4157億元，按年減約三成。
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